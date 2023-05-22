Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Gomez sağ taraftan getirdiği topu ceza sahası içindeki Abdulkadir Ömür'e verdi. Abdülkadir'den aldığı meşin yuvarlağı Trezeguet, topu ağlara gönderdi. 4-1

57. dakikada Larsen'in ceza sahası içine ortasına iyi yükselen Abdulkadir Ömür meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Yapılan inceleme sonrası opsiyon VAR'da ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

90. dakikada ceza sahası içindeki Bakasetas'ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Batuhan'da kaldı.

90+2. dakikada Magomed Ozdoev'in ceza sahası içine doğru ortasında meşin yuvarlağı göğsüyle önüne alan Diagne kaleciyle karşı karşıya kaldı. Diagne'nin vuruşunda ise Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

90+4. dakikada Salih Dursun sakatlanarak oyundan çıktı. Fatih Karagümrük oyunun geri kalan 5 dakikalık bölümü 10 kişi oynadı.

Stat: Akyazı

Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Ali Tuna

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hüseyin Türkmen, Arif Boşluk (Serkan Asan dk. 83 ?), Siopis, Bakasetas, Abdulkadir Ömür (Hamsik dk. 73), Visca (Bardhi dk. 73), Trezeguet (Lahtimi dk. 88 ?) Gomez (Umut Bozok dk. 73)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Taha Altıkardeş, Gbamin, Doğucan Haspolat, Markovic

Teknik Direktör: Nenad Bjelica

Fatih Karagümrük: Batuhan, Brisachi (Salih Dursun dk. 64), Rodrigues, Dresevic, Levent Mercan, Shukurov (Adnan Uğur dk .46), Bertolacci (Nicholas dk. 76), Magomed Ozdoev, Lobjanidze (Colley dk.75), Borini (Kerim Frei dk. 82 ?), Diagne

Yedekler: Viviano, Colin Kazım, Samed Onur, Feghouli, Brahim Darri

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Goller: Bartra (dk.8), Batuhan (dk.20 k.k), Trezeguet (dk. 35 ve 51) (Trabzonspor), Diagne (dk14) (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Serkan Asan (Trabzonspor)