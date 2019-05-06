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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - İstiklal Mobilya Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 31.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile İstiklal Mobilya Kayserispor karşılaştı. Müsabakayı bordo-mavililer 4-2 kazandı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Varela'nın yerden kale sahası içine doğru gönderdiği pasa Kravets'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


55. dakikada Deniz Türüç'ün sol taraftan ceza sahası içine yaptığı ortaya Kravets'in kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.


57. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.


64. dakikada Varela'nın kale sahası içine gönderdiği topa iyi yükselen Hasan Hüseyin Acar meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağalarla buluşturdu. 2-2


65. dakikada Nwakaeme'nin kale sahası içine doğru gönderdiği topu iyi takip eden Abdulkadir Ömür, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağalarla buluşturdu. 3-2


84. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ara pasıyla ceza sahası içine giren Novak, yerde kalmasına rağmen vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağalarla buluştu. 4-2


86. dakikada ceza sahası içindeki Olcay'ın çıkardığı topa ceza sahası dışında ayağının içiyle gelişine vurun Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çıkardı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Fırat Aydınus, Ali Saygın Ögel, Mustafa Sönmez


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Mejad Hosseini, Novak, Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür (Murat Cem Akpınar dk. 88 ?), Amiri (Ekuban dk. 58), Nwakaeme, Rodallega (Olcay Şahan dk. 74)


Yedekler: Arda, Zargo Toure, Ibanez, Batuhan Artaslan


Teknik Direktör: Ünal Karaman


İstiklal Mobilya Kayserispor: Lung (Muammer Yıldırım dk. 38), Lopes, Kana-Biyik, Sapunaru, Atila Turan, Hasan Hüseyin Acar, Şamil (Bilal dk. 81 ?), Deniz Türüç, Chery, Varela (Asamoah Gyan dk. 81 ?), Kravets


Yedekler: Levent, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Hakan Çıtak, Adem Doğan, Mert, Kucher


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Goller: Sosa (dk. 16), Yusuf Yazıcı (dk. 20), Abdulkadir Ömür (dk. 65), Novak (dk. 84) (Trabzonspor), Hasan Hüseyin Acar (dk. 32 ve 64) (İstiklal Mobilya Kayserispor)


Sarı Kartlar: Kravets, Chery, Deniz Türüç (İstiklal Mobilya Kayserispor), Yusuf Yazıcı, Mejad Hosseini (Trabzonspor)

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