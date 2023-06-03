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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 5 - Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 37.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor'u 5-1 mağlup etti.


Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada Trezeguet'in pasında kale sahası içinde topla buluşan Umut Bozok'un vuruşunda savunma kaleyi gitmekte olan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.


58. dakikada Larsen'in ceza sahası içine ortasında Trezeguet'den seken topu Umut Bozok filelerle buluşturdu. 5-1


71. dakikada Abdulkadir Ömür'ün uzak mesafeden sert vuruşunda kaleci Yusuf Karagöz meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Stat: Akyazı


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Yusuf Bozdoğan


Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Larsen (Serkan Asan dk. 82 ?), Taha Altıkardeş, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Siopis, Hamsİk (Abdulkadir Ömür dk. 62), Bakasetas (Bardhi dk. 48), Visca (Dorukhan Toköz dk. 82 ?) Trezeguet (Lahtimi dk. 62), Umut Bozok


Yedekler: Hakan Aydın, Doğucan Haspolat, Engin Poyraz, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz


Teknik Direktör: Nenad Bjelica


Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Çağan Kayra (Eduardo dk.59), Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Yusuf Özdemir, Umut Güneş (Ümit Akdağ dk. 46), Johan Fer, Doumbia, Candeias, Oğuz Aydın, Erencan Yardımcı (Koulouris dk. 60)


Yedekler: Musa Koç, Yavuz Aygün, Ahmet Gülay, Yunus Bahadır, Kadir Can, Berke Çelik, Mustafa Arda Kartal


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Goller: Umut Güneş (dk. 14) (Alaanyaspor), Trezeguet (dk. 18), Hamsik (dk. 24 pen.), Bakasetas (dk. 32) Larsen (dk.35), Umut Bozok (dk. 58) (Trabzonspor)


Kırmızı kart: Fatih Aksoy (dk. 23) (Alanyaspor)

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