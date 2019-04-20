Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor:1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Ligin 29.
haftasında Trabzonspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2.dakikada Nwakaeme'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahası içine giren Abdulkadir Ömür , kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Ertaç'dan döndü.
15.dakikada Yusuf Yazıcı'nın uzak mesafeden vuruşu kaleci Ertaç'ta kaldı
22.dakikada Michael Pereira'nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içindeki Ömer Şimanoğlu'nun kafa vuruşu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağalarla buluştu. 0-1
31.dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasıyla ceza sahası içine giren Nwakaeme ayağının içiyle yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ın solunda ağalarla buluştu. 1-1
Stat: Medical Park
Hakemler: Zorbay Küçük, Kamil Yılmaz, İbrahim Çağlar Uyarcan
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban
Yedekler: Arda, Zargo Toure, Vahid Amiri, Olcay Şahan, Murat Cem Akpınar, Batuhan Artaslan, Ibanez
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Seth, Murat, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir, Robin Yalçın, Donald, Michael Pereira, Aleksic, Adem Büyük, Ömer Şişmanoğlu
Yedekler: Farnolle, Güilherme Costa, Erean Tozlu, Amed Ildız, Chebake, Kamara, Buğra Çağıran, Issiar Dia, Bifouma
Teknik Dierektör: Erol Bulut
Goller: Ömer Şişmanoğlu (dk.22) (Evkur Yeni Malatyaspor), Nwakaeme (dk.31) (Trabzonspor)
Sarı Kart: Ömer Şişmanoğlu (Evkur Yeni Malatyaspor)