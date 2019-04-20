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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor:1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Ligin 29.

haftasında Trabzonspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2.dakikada Nwakaeme'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahası içine giren Abdulkadir Ömür , kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Ertaç'dan döndü.


15.dakikada Yusuf Yazıcı'nın uzak mesafeden vuruşu kaleci Ertaç'ta kaldı


22.dakikada Michael Pereira'nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içindeki Ömer Şimanoğlu'nun kafa vuruşu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağalarla buluştu. 0-1


31.dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasıyla ceza sahası içine giren Nwakaeme ayağının içiyle yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ın solunda ağalarla buluştu. 1-1



Stat: Medical Park


Hakemler: Zorbay Küçük, Kamil Yılmaz, İbrahim Çağlar Uyarcan


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban


Yedekler: Arda, Zargo Toure, Vahid Amiri, Olcay Şahan, Murat Cem Akpınar, Batuhan Artaslan, Ibanez


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Seth, Murat, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir, Robin Yalçın, Donald, Michael Pereira, Aleksic, Adem Büyük, Ömer Şişmanoğlu


Yedekler: Farnolle, Güilherme Costa, Erean Tozlu, Amed Ildız, Chebake, Kamara, Buğra Çağıran, Issiar Dia, Bifouma


Teknik Dierektör: Erol Bulut


Goller: Ömer Şişmanoğlu (dk.22) (Evkur Yeni Malatyaspor), Nwakaeme (dk.31) (Trabzonspor)


Sarı Kart: Ömer Şişmanoğlu (Evkur Yeni Malatyaspor)

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