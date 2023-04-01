Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor:1 - Kayserispor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 27.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor evinde Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada sol taraftan gelişen Kayserispor atağında Miguel Cardoso'nun ortasıyla arka direkte topla buluşan Emrah Başsan düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluşturdu 0-1
3.dakikada savunmanın hatasında araya giren Maxi Gomez, topla birlikte ceza sahası içine girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Bilal'in solundan ağlara gönderdi. 1-1
20. dakikada Gökhan Sazdağı'nın derinlemesine pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Mame Thiam'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
33. dakikada Maxi Gomez'in ortasında ceza sahası içinde Markovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Bu oyuncunun tekrar vuruşunda ise kaleci Bilal topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı
Hakemler: Erkan Özdamar, Murat Tuğberk Curbay, Anıl Usta
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Denswil, Bartra, Eren Elmalı, Siopis, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Markovic, Visca, Gomez
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Umut Dilan Bozok, Bakasetas, Hamsik, Larsen, Süleyman Cebeci, Bardhi, Doğucan Haspolat, Arif Boşluk
Teknik Direktör: Orhan Ak
Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Arif Kocaman, Kolovetsios, Miguel Cardoso, Carole, Mensah, Ackah, Emrah Başsan, Cardoso Mane, Thiam
Yedekler: Cenk Gönen, Michel Kemen, Gavranovic, İlhan Parlak, Ramazan, Berat Eskin, Ethem Balcı, Ahmet Kağan Malatyalı, Mert Dinç, Uzodimma
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Emrah Başsan (dk. 1), Mame Thiam (dk. 20) (Kayserispor), Gomez (dk. 3) (Trabzonspor)
Sarı kart: Gökhan Sazdağı (Kayserispor)