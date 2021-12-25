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Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 19.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


20. dakikada Bakasetas'ın ceza yayı üzerinden vuruşunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.


31. dakikada Hamsık'in ceza sahası içine doğru gönderdiği topu önüne alan Cornelius'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.


35. dakikada Visca'nın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı faul atışını direkt kaleye sert gönderdi. Uğurcan Çakır, çift yumrukla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.


45. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed'de kaldı.



Stat: Medial Park


Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Denswill, Trondsen, Dorukhan, Hamsık, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Djaniny, Cornelius


Yedekler: Erce Kardeşler, Berat, Siopis, Yusuf Sarı, Koita, Yunus Mallı, İsmail Köybaşı, Abdulkadir Parmak, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Başakşehir: Muhammed, Çiçara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, Visca, Aleksic, Gulbrandsen, Okaka


Yedekler: Volkan Babacan, Epureanu, Chadil, Şener Özbayraklı, Deniz Türüç, Rodriques, Emre Kaplan, Metin Emre, Lucas Lima, Atabey Çiçek


Teknik Direktör: Emre Bölezoğlu


Sarı Kartlar: Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Ndayishimiye (Başakşehir)

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