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Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 19.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşılaştı. Müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


51. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.


63. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası dışında sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed'de kaldı.


75. dakikada Chadli'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Okaka'nın vuruşunda top Uğurcan Çakır'da kaldı.



Stat: Medial Park


Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Denswill, Trondsen (İsmail Köybaşı dk. 83 ?) Dorukhan (Siopis dk. 76), Hamsık, Bakasetas, Abdulkadir Ömür (Yusu Sarı dk. 88 ?) Djaniny, Cornelius (Koita dk. 76)


Yedekler: Erce Kardeşler, Berat, Yunus Mallı, Abdulkadir Parmak, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Medipol Başakşehir:Muhammed, Çiçara , Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Berkay (Deniz Taürüç dk. 74), Visca, Aleksic, Gulbrandsen (Chadli dk. 73), Okaka


Yedekler: Volkan Babacan, Epureanu, Şener Özbayraklı, Rodriques, Emre Kaplan, Metin Emre, Lucas Lima, Atabey Çiçek


Teknik Direktör: Emre Bölezoğlu


Sarı Kartlar: Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Ndayishimiye, Okaka (Medipol Başakşehir)

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