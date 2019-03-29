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Şükrü Güngör Köleoğlu, ölüm yıl dönümünde anıldı

Geçtiğimiz yıl vefat eden Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu eski Başkanı, işadamı Şükrü Güngör Köleoğlu, ölümünün birinci yılında anıldı.


TTB Çok Amaçlı Salon'da yapılan anma programına, Köleoğlu'nun kızları Güneş Köleoğlu Doğan ve Gamze Köleoğlu ile aile yakınlarının yanı sıra, TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı M.Suat Hacısalihoğlu, OSB Başkanı Erkut Çelebi, TGC Başkanı Yusuf Turgut, Trabzonspor Başkan Yardımcısı ve damadı Ertuğrul Doğan, Trabzon'un önemli eğitimcilerinden Ömer Eyüboğlu, dostları, iş arkadaşları, borsa personeli ve basın mensupları katıldı.


Şükrü Güngör Köleoğlu'nun yaşamından fotoğraf ve video görüntülerinin gösterildiği, yaptığı çalışmalar ve sosyo-ekonomik uygulamaların anlatıldığı programa katılan davetliler, Köleoğlu ile ilgili anılarını anlatırken zaman zaman duygulu anlar yaşandı.

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