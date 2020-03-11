Süleymaniye için proje ürettiler

Avrasya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ‘' Süleymaniye'de yeni yaklaşımlar'' konulu Güz Yarıyılı Mimari Proje Sergisi fakültenin sergi salonunda açıldı.

Serginin açılışına üniversitenin Genel Sekreteri Gülay Yeniçeri, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Özbilen, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Ünver, Mimarlar Odası Başkanı ve Mütevelli Heyet Üyesi Gürol Ustaömeroğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Avrasya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Özbilen düzenlenen sergi hakkında bilgi verdi. Özbilen ‘'Fakültemizin bütün bölümleri artık sadece eğitim yapmakla kalmıyor, potansiyelimizi çevremize aktarmak istiyoruz. Bunlardan bir tanesi de bugün gerçekleştirildi. Bir yarı yılın sonucunda yapmış olduğumuz projeleri şu anda sergiliyoruz. Tam 80 öğrencimiz 20 akademisyenle Gümüşhane'nin tarihi Süleymaniye mahallesi için bir toplu konut projesi ürettiler. Amacımız bölgemizdeki illerin, ilçelerin ihtiyaç duydukları bu proje potansiyelini onlar için gerçekleştirmektir. Buradaki çalışmalarda Gümüşhane Süleymaniye bölgesi için yaptığımız çalışmalardır. 80 öğrencimizin 30 hoca ile birlikte üretmiş oldukları ve seçerek ürettikleri bir projeleri gururla sergiliyoruz'' dedi.

Avrasya Üniversitesi Genel Sekreteri Gülay Yeniçeri ise serginin yakın zamanda Gümüşhane'de de açılabileceğini ve bu projeleri onların da görmesi gerektiğini söyledi.