Sümela Manastırı 15 Haziran'ı bekliyor

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sümela Manastırı'nı 15 Haziran'da ziyarete açmayı hedeflediklerini söyledi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Altındere Vadisi'nde bulunan dünyaca ünlü turizm merkezi Sümela Manastırı'nda yapılan çalışmalarla ilgili olarak incelemelerde bulundu.

incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Ustaoğlu, Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmalarının sürdüğünü hatırlattı. Vali Ustaoğlu "2020 yılının Temmuz ayında Cumhurbaşkanımızın telekonferansla katıldığı ve Kültür ve Turizm Bakanımızın bizzat buraya iştirakiyle ikinci etabı da ziyarete açmıştık. Manastırın içerisinde yer alan 12 tarihi yapının da restorasyonu tamamlandı. Birinci ve ikinci etap restorasyon çalışması da yüzde 70 civarında bir alana tekabül ediyor. Geçen yıl ikinci etabı da tamamlanıp ziyarete açılan Sümela'da üçüncü etapta, kısmen tehdit oluşturan yan cephelerdeki kaya düşmelerini engellemek için başlatılan bariyer çalışmaları 30 tane endüstriyel dağcı, 5 tane mühendis ve 30 tane daha diğer personellerle birlikte toplam 70 personelle çalışmalarımız devam ediyor. Orta bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güvenlik bariyerleri çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz 15 Haziran'a kadar onu tamamladığımız da Sümela Manastırı inşallah ziyaret açılacak. Kültür Bakanlığımızla da görüşmeler devam ediyor" dedi.

Manastırın tamamen ne zaman ziyarete açılacağı ile ilgili olarak ise Ustaoğlu, "Önemli olan orta bölgenin bitmesi. 15 Haziran'da bitirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Burası sadece Trabzon'un değil ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise yapılan çalışmalarla ilgili "Burası sadece Trabzon'un değil ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden. Buranın içinde bulunduğu Altındere Vadisi bizim açımızdan çok kıymetli bir alan. Buraya 2019 yılında göreve başlamamızla birlikte dokunuşlarda bulunmaya başladık. Her kurumu burada belli vazifeler üslendi. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım ve restoranlar anlamında görev üstlenmiştik. Hangi kurumun neler yaptığını görme imkanı bulduk. Biz aşağıda iki tane büyük otopark yaptık. Gelen vatandaşlar ve turistler araçlarını oraya bırakıp ring halinde oradaki araçlarla burayı gezme imkanı bulacak. Buranın trafik anlamındaki sorunlu hali ortadan kalkacak" diye konuştu.

Zorluoğlu, Sümela Manastırı'na çıkılan yolun araç trafiğine kapattıkları için aynı yoldan yaylalara çıkacak olan vatandaşlar için alternatif bir yol gerektiğini belirterek "Bu çalışmayı da başlattık. 11 km'lik bir bağlantı yolu için çalışılıyor. İnşallah o da Ağustos sonu itibariyle bittiğinde yaylalara çıkacak olan vatandaşlarımızda rahatlıkla ulaşımlarını sağlayabilecekler" şeklinde konuştu