Sümela Manastırı bayramda doldu, taştı

Restorasyon çalışmaları nedeniyle 22 Eylül 2015 tarihinden itibaren 3,5 yılı aşkın süredir ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı'nın bir bölümünün ziyarete açılmasıyla Ramazan bayramında tatilcilerin akınına uğradı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı'nın bir bölümü 25 Mayıs'ta ziyarete açıldı. Birinci avluya kadar olan bölümünün ziyarete açılmasının ardından yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Sümela Manastırı Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçilere tehdit oluşturan kayaların 20 kişilik endüstriyel dağcı ekibi tarafından tek tek 200 metrelik yamaçtan aşağıya düşürülerek sarp yamaçlar temizlendiği Sümela Manastırı'na 1 Haziran'a kadar ücretsiz giriş yapılırken, bu tarihten itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından giriş ücreti 10 lira olarak belirlendi. Açıldığı günden itibaren 14 bin kişinin ziyaret ettiği Sümela Manastırı'nı Ramazan Bayramı'nın birinci gününde bin 990, ikinci gününde ise 4 bin 418 kişi ziyaret etti. Ramazan bayramında toplamda 6 bin 408 kişinin ziyaret ettiği manastırda araç yoğunluğu nedeniyle trafik kilitlendi. Milli parkın bir bölüme kadar araç girişine izin verilirken, manastıra çıkmak isteyenler ziyaretçiler ister patika yollardan yaya olarak isterse minibüsler aracılığıyla manastıra ulaşıyor.

Sümela Manastırı'nın ikinci bölümünün de açılması istiyorlar

İlk defa Sümela Manastırına geldiğini belirten Turan Aksoy, “Manastırı gezemesek ile doğa tabiat çok güzel” dedi.

İstanbul'dan ailesi ile birlikte Trabzon'a gelen Hilal Kayseri ise, “İkinci defa geliyorum. Manastırın içi gezilemediği için insanlar biraz mağdur olmuş durumda. İzdiham söz konusu. En kısa sürede yetkililer bir çözüm bulursa daha iyi olur. Bu kadar yol geldik göremediğimiz için üzüldük” şeklinde konuştu.

İstanbul'dan gelen Uğur Pekergül de, manzaranın çok güzel olduğunu dile getirerek, “Manastırın bir kısmı açık bunun için üzüldük. Bin 200 yılında beri burada duruyor. Bir tarihi var. İçeriyi gezmek çok istiyorduk. Balkondan baktığımızda çok güzel gözüküyor. Geldiğime pişman değilim. Bu yapıyı görmek harika” ifadelerini kullandı.