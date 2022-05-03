Sümela'ya bayramda ziyaretçi akını

Türkiye'nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'ndeki tarihi Sümela Manastırı'nda yaklaşık 6 yıl önce başlayan restorasyon ve kaya güçlendirme çalışmalarında yüzde 95'lik bölümü tamamlanarak geçtiğimiz Pazar günü ziyarete açıldı. Manastırda çalışmaların kalan kısmı bu yıl içinde tamamlanacağı ve artık bir daha ziyaretçilere kapanmayacağı belirtilirken, Ramazan Bayramında adeta ziyaretçi akınına uğradı.

Her gün saat 08.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olan Sümela Manastırını iki günde ziyaretçi sayısı 5 bini geçerken, özellikle Arap turistlerin ilgisi dikkat çekti.

22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı'nda kaya güçlendirme ve restorasyon çalışmaları 2016 yılı Şubat ayında başlamıştı. 24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğun ekip ile başlayan restorasyon çalışmalarında çelik halat çekme ve sabitlendirme çalışmaları yapılırken büyük boyutlardaki kaya parçalarının stabilizasyonunun sağlanması ve sabitlenmesi gerçekleştirildi. Restorasyon çalışmalarında en iyi ve uzun süreli güvenlik seviyesine ulaştırılması için kaya tutucu bariyerler inşa edilirken Manastır için büyük tehlike oluşturan 10 bin tonluk kaya 16 metrelik demir ile birleştirilerek sabitlendirildi.

Yurt içi ve yurt dışından ziyaretçi akınına uğrayan Sümela Manastırı, yaklaşık 2 yıl süren pandemi dönemi ve 6 yıl kadar süren restorasyon çalışmaları dolayısıyla ziyaretçi sayısında önemli ölçüde azalma olmuştu.

Manastırda restoran çalışmalarının büyük oranda tamamlanmasının ardından bu yılki turizm sezonunda ziyaretçi sayısında önemli oranda artış yaşanması beklenirken yapılan tadilat çalışmaları beğenildi.

Ziyaretçilerden Oğuzhan Ergün 8 yıl aradan sonra Sümela'ya geldiğini ifade ederek “Ankara'dan geliyoruz. Sümela'ya daha önce gelmiştim ancak eşim gelmemişti. Hem kültürel bir gezi olsun hem de memleketlerimizi gezelim dedik. Kendi topraklardaki kültürleri öğrenelim, vesilesi ile Trabzon'a geldik. En son yaklaşık 8 yıl önce gelmiştim. Tadilat güzel olmuş yapılan işleri çok beğendik. Kayalar düşmesi diye ağlarla örülmüş çok başarılı buldum. Geldiğimizden dolayı mutluyuz” dedi.

Restorasyon çalışmasını beğendiğini belirten Simge Kapusuz, “İstanbul'dan geliyoruz. Sümela Manastırına ve Trabzon'a ilk kez geliyorum burası çok etkileyici bir ortam. Sislerin arasında olması bizi çok etkiledi çok beğendik. Biraz kalabalık, gayet memnun kaldık. Kesinlikle bu tarz tarihi yerlerin değerlendirilmesi, restorasyon çalışmasının yapılması gerekiyordu. Şu anda da gayet güzel olmuş. Orijinal gibi gösterilen bir çalışma yapılmış, gayet güzel çok beğendik” diye konuştu.

İzmir'den gelen Mustafa Çatal ise “İzmir'den geliyoruz. Trabzon'a ve Sümela manastırına ilk kez geliyorum. Restorasyon çalışmalarında eksikler olmasına rağmen güzel olmuş . Tamamlandığında çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Geldiğimiz için çok mutluyuz. Yetkililere çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim” derken, ilk kez Sümela'yı ziyarete geldiğini belirten Tuğçe Çatal ise “İzmir'den geliyorum. Daha önce gelmemiştik, gerçekten çok güzel her yeri gezebiliyoruz. Malzemelerde kalktığı zaman çok daha güzel görüntü olacak diye düşünüyorum. Yetkililer iyi çalışmış güzel olmuş. Daha sonra tekrar gelmeyi düşünüyoruz. Yollarımız biraz daha güzel olursa çok daha iyi olur” ifadelerini kullandı.