Süper Lig: Trabszonspor: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 10.
Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşılaştı. Müsabaka konuk ekip Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı kornerde arka direkte yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
60. dakikada Nwakaeme'nın ceza sahası sol çaprazında vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.
75. dakikada Yusuf Sarı'nın yerden kale sahası içine doğru gönderdiği topa gelişine vuran Avdijaj şutunu kaleci beto ayaklarıyla çizgi üzerinden kornere çıkardı.
90. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ortasında Koray Kılınç'ın kafa vuruşunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Fırat Aydınus, Alex Taşcıoğlu, Erdem Bıyık
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Fernandes, Hüseyin Türkmen, Novak, Doğan Erdoğan (Avdijaj dk. 46) (Koray Kılınç dk. 83 ?), Ahmet Canbaz (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 46), Sosa, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth
Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Campi, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Cafer Tosun
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Göztepe: Beto, Gassama (Murat Paluli dk. 46), Alpaslan, Titi, Berkan, Castro, Borges, Halil Akbunar (Deniz Kadah dk. 70), Mossoro, Soner Aydoğdu (Atınç dk. 89 ?), Jerome
Yedekler: Göktuğ, Eren Derdiyok, Yasin Öztekin, Yalçın Kayan, Batuhan, Schwechlen, Napoleoni
Teknik Direktör: Suat Arıcan
Gol: Jerome (dk. 31) (Göztepe)
Sarı Kartlar: Soner Aydoğdu, Jerome, Costa (Göztepe)