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Süper Lig: Trabszonspor: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 10.

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşılaştı. Müsabaka konuk ekip Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı kornerde arka direkte yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.


60. dakikada Nwakaeme'nın ceza sahası sol çaprazında vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.


75. dakikada Yusuf Sarı'nın yerden kale sahası içine doğru gönderdiği topa gelişine vuran Avdijaj şutunu kaleci beto ayaklarıyla çizgi üzerinden kornere çıkardı.


90. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ortasında Koray Kılınç'ın kafa vuruşunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kornere çıkardı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Fırat Aydınus, Alex Taşcıoğlu, Erdem Bıyık


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Fernandes, Hüseyin Türkmen, Novak, Doğan Erdoğan (Avdijaj dk. 46) (Koray Kılınç dk. 83 ?), Ahmet Canbaz (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 46), Sosa, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth


Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Campi, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Cafer Tosun


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Göztepe: Beto, Gassama (Murat Paluli dk. 46), Alpaslan, Titi, Berkan, Castro, Borges, Halil Akbunar (Deniz Kadah dk. 70), Mossoro, Soner Aydoğdu (Atınç dk. 89 ?), Jerome


Yedekler: Göktuğ, Eren Derdiyok, Yasin Öztekin, Yalçın Kayan, Batuhan, Schwechlen, Napoleoni


Teknik Direktör: Suat Arıcan


Gol: Jerome (dk. 31) (Göztepe)


Sarı Kartlar: Soner Aydoğdu, Jerome, Costa (Göztepe)

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