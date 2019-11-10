İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 11.

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Alanyaspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


25. dakikada Abdulkadir Parmak'ın Siopis'e yaptığı müdahaleyi hakem Abdulkadir Bitigen kırmızı kart olarak değerlendirdi. Trabzonspor 10 kişi kaldı.


36. dakikada Efecan'ın sağ kanattan ortasına iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.


37. dakikada Alanyaspor'un sol taraftan kullandığı korner atışında Siopis'in kafayla arka direğe doğru aşırdığı topu müsait pozisyondaki Cisse auta gönderdi.


42. dakikada Fernandes'in pasından topu önüne alan Bakasetas ceza sahası içine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan oyuncunun vuruşunda Uğurcan Çakır, yerinde müdahale yaparak meşin yuvarlağı kornere çıkardı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ekrem Kan, Serkan Ok


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Hosseini, Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet Çörekçi, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth


Yedekler: Erce Kardeşler, Ivanoldo Fernandes, Abdurrahim Dursun, Serkan Asan, Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm, Ahmet Canbaz, Avdijaj, Koray Kılınç, Cafer Tosun


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Alanyaspor: Marafona, Onur, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse


Yedekler: Haydar, Baiano, Kaan Kanak, Steven Caulker, Salih Uçan, Umut Güneş, Musa, Tayfur Bingöl, Campos, Bammou


Teknik Direktör: Erol Bulut


Kırmızı Kart: Abdulkadir Parmak (dk.25) (Trabzonspor)


Sarı Kart Pereira (Trabzonspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.