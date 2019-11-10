Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 11.
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Alanyaspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
25. dakikada Abdulkadir Parmak'ın Siopis'e yaptığı müdahaleyi hakem Abdulkadir Bitigen kırmızı kart olarak değerlendirdi. Trabzonspor 10 kişi kaldı.
36. dakikada Efecan'ın sağ kanattan ortasına iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
37. dakikada Alanyaspor'un sol taraftan kullandığı korner atışında Siopis'in kafayla arka direğe doğru aşırdığı topu müsait pozisyondaki Cisse auta gönderdi.
42. dakikada Fernandes'in pasından topu önüne alan Bakasetas ceza sahası içine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan oyuncunun vuruşunda Uğurcan Çakır, yerinde müdahale yaparak meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ekrem Kan, Serkan Ok
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Hosseini, Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet Çörekçi, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth
Yedekler: Erce Kardeşler, Ivanoldo Fernandes, Abdurrahim Dursun, Serkan Asan, Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm, Ahmet Canbaz, Avdijaj, Koray Kılınç, Cafer Tosun
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Alanyaspor: Marafona, Onur, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse
Yedekler: Haydar, Baiano, Kaan Kanak, Steven Caulker, Salih Uçan, Umut Güneş, Musa, Tayfur Bingöl, Campos, Bammou
Teknik Direktör: Erol Bulut
Kırmızı Kart: Abdulkadir Parmak (dk.25) (Trabzonspor)
Sarı Kart Pereira (Trabzonspor)