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Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 29.

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada ceza sahası dışından Salih Uçan'ın vuruşunda Uğurcan Çakır'ın parmaklarının ucuyla dokunduğu top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.


21. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından sert şutu kaleci Serkan'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.


32. dakikada Nwakaeme'nin uzak mesafeden şutu üstten auta çıktı.


37. dakikada ceza sahası yayı üzerinde Afobe'nin kafa ile indirdiği topa bekletmeden vuran Bakasetas'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Serkan'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Can Hanoğlu, İlker Takpak


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar le, Vitor Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Lewis Baker, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Afobe


Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Yusuf Sarı, Sefa Kınalı, Yunus Mallı, Flavıo, Atakan Gündüz, Abdulkadir Parmak, Faruk Can Genç


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Moubandje, Salih Uçan, Efecan Karaca, Berkan, Ceyhun Gülselam, Kadzior, Mustafa Pektemek


Yedekler: Ahmet Çağrı, Alpay, Gamarra, Hasan Hüseyin Acar, Efkan, Siopsi, Umut Güneş, Tayfur, Luz Pereira, El Mami Tetah


Teknik Direktör: Çağdaş Atan

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