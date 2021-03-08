Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 29.
Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada ceza sahası dışından Salih Uçan'ın vuruşunda Uğurcan Çakır'ın parmaklarının ucuyla dokunduğu top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
21. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından sert şutu kaleci Serkan'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
32. dakikada Nwakaeme'nin uzak mesafeden şutu üstten auta çıktı.
37. dakikada ceza sahası yayı üzerinde Afobe'nin kafa ile indirdiği topa bekletmeden vuran Bakasetas'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Serkan'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Can Hanoğlu, İlker Takpak
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar le, Vitor Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Lewis Baker, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Afobe
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Yusuf Sarı, Sefa Kınalı, Yunus Mallı, Flavıo, Atakan Gündüz, Abdulkadir Parmak, Faruk Can Genç
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Moubandje, Salih Uçan, Efecan Karaca, Berkan, Ceyhun Gülselam, Kadzior, Mustafa Pektemek
Yedekler: Ahmet Çağrı, Alpay, Gamarra, Hasan Hüseyin Acar, Efkan, Siopsi, Umut Güneş, Tayfur, Luz Pereira, El Mami Tetah
Teknik Direktör: Çağdaş Atan