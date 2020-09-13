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Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş’ı ağırlıyor.

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada Trabzonspor savunmasından atılan uzun topa hareketlenen Kamil Ahmet Çörekçi, son çizgiye inip ceza sahasına çevirdi, bu noktada Vida, Ekuban'dan önce müdahale ederek topu kornere gönderdi.


29. dakikada sol kanatta topla buluşan Tyler Boyd, ceza sahası önüne kat ederek çok sert vurdu, Hüseyin Türkmen'in kafasından da seken meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağalarla buluştu. 0-1


38. dakikada Necip'in sağ taraftan ortasında kale sahası içindeki Larin kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


41. dakikada Mensah'ın pasıyla ceza sahasına hareketlenen Tyler Boyd, kale sahası önündeki Larin'e ortaladı ancak savunma son anda araya girerek tehlikeyi önledi.



Stat: Medical Park


Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Emre Eyisoy, Serkan Olguncan


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Abdulkadir Ömür, Nwakeme, Ekuban


Yedekler: Erce Kardeşler, Safa Kınalı, Edgar Le, Abdurrahim Dursun, Ahmet Canbaz, Atakan Gündüz, Plaza, Ahmetcan Kaplan, Süleyman Cebeci, Kerem Baykuş


Teknik Direktör: Eddie Newton


Beşiktaş; Ersin, Necip, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba Hutchinson, Mensah, Ajdin Hasic, Tyler Boyd, Oğuzhan Özyakup, Larin


Yedekler: Utku, Umut Nayir, Güven Yalçın, Erdoğan Kaya, Adem Ljajic, Dorukhan Tököz, Hüseyin, Rıdvan, Kartal, Lens


Gol: Tyler Boyd (dk. 29) (Beşiktaş)


Sarı Kartlar: N'Sakala, Welinton (Beşiktaş) Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio (Trabzonspor)

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