Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 24.
Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan Dakilalar (İlk yarı)
11. dakikada Sasse'nin pasıyla topla buluşan Boldrin'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
17. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağından topu önüne alan Boldrin'in ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
34. dakikada Ndiaye'nin pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Guilherme'NİN kaleye gönderdiği topu Talbi kornere gönderdi.
36. dakikada sağ taraftan gelişen Çaykur Rizespor atağından ceza sahası içinde Milan Skoda'nın pasıyla kale sahasında topla buluşan Melnjak meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1
Stat: Medical Park
Hakemler: Abdülkadir Bitigen, İsmail Şencan, Mehmet Cem Satman
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Da Costa, Novak, Obi Mikel, Sosa, Guilherme, Ndiaye, Ekuban, Sörloth
Yedekler: Erce Kardeşler, Nwakaeme, Abdulkadir Ömür, Doğan Erdoğan, Messias, Abdurrahim Dursun, Atakan Gündüz, Bilal Başacıkoğlu, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan
Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Oğuz, Diomande, Aminu, Boldrin, Sasse, Milan Skoda
Yedekler: Zafer, Aberhoun, Abdullah Durak, Uğulcan Çağlayan, Samudio, Denys Garmash, Burak Albayrak, Tunay Torun, Alberk Koç, Orhan Ovacıklı
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Gol: Meljank (dk. 36) (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)