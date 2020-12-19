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Süper Lig: Trabzonspor : 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 13.

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-0 Çaykur Rizespor'un üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


13.dakikada Ekuban'ın pasıyla sağ çapraza inen Djininy'in vuruşunda top kaleci Gökhan'da kaldı.


22.dakikada Marlon'un pasıyla topla buluşan Flavio'nun uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.


24.dakikada Nwakaeme'nin pasıyla ceza alanı sol çaprazında topu alan Djaniny'nin vuruşunda açıyı iyi kapatan Gökhan tehlikeyi önledi.


25.dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Nwakaeme önünü açıp vuruşunu yaptı, savunmaya da çarpan top direkten kornere çıktı.


35.dakikada Marlon'ın ceza sahası sol çaprazında Michalak'ı düşürmesi sonucu hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.


36.dakikada penaltı atışını kullanan Skoda'nın vuruşunda Uğurcan Çakır'ın ellerine çarpan top ağalarla buluştu. 0-1


45.dakikada Ekuban'ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Ali Saygın Ögel


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar le, Vıtor Hugo, Marlon, Flavio, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Ekuban, Nwakaeme, Djininy Semedo


Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Yusuf Sarı, Sefa Kınalı, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Ahmet Canbaz, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Çaykur Rizespor: Gökhan, Onur, Emir Dilacer, Yassine Meriah, Dario Melnjak, Doğan Erdoğan, Godfred Donsah, Michalak, Boldrin ? (Tunay Torun dk.10), Fernando, Skoda


Yedekler: Zafer Görgen, Yasin Pehlivan, Kemal , İsmail Köybaşı, Selim Ay, Segovia, Jovancıc, Murat Sağlam, Mithat Pala


Teknik Direktör: Stjepan Tomas


Gol: Skoda (dk.36 .pen) (Rizespor)


Sarı Kart: Godfred Donsah (Çaykur Rizespor)

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