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Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 15.

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını konuk ekip Galatasaray 1-0 önde kapattı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Oğulcan'ın pasında Feghouli'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


11. dakikada Lewis Baker'in uzun pasında topla birlikte ceza sahası sağ çaprazına inen Djanin'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan'ın sağından az farkla auta çıktı.


15. dakikada Oğulcan'ın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede kontrol etti.


25. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Vitor Hugo'nun kafa vuruşunu kaleci Okan, kornere çıkardı.


45. dakikada sağ taraftan ani gelişen atakta Uğulcan ile paslaşmasında Emre Kılıç'ın vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır ayaklarıyla çeldi. Dönün topu Arda Turun ağlarla buluşturdu. 0-1



Stat: Medical Park


Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre İyisoy, İlker Takpak


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar le, Vıtor Hugo, Marlon, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Flavio, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Djaniny


Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Sefa Kınalı, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Ahmet Canbaz, Pereira, Afobe


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Galatasaray: Okan, Elabdellaoui, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Feghouli (Ömer Bayram dk. 34 ?), Belhanda, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan


Yedekler: Kerem, Şener Özbayraklı, Falcao, Martin Linnes, Emre Akbaba, Luyindama, Emin Bayram, Sekidika, Ali Yavuz Kol


Teknik Direktör: Levent Şahin


Gol: Arda Turan (dk. 45) (Galatasaray)


Sarı Kartlar: Taylan, Elabdellaoui (Galatasaray), Flavio, Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)

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