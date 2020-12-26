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Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 15.

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşılaştı. Müsabakayı konuk ekip Galatasaray 2-0 kazandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada Ömer Bayram'ın pasıyla ceza sahası içine giren Oğulcan Çağlayan kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2


68. dakikada Afobe'nin uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan'ın sağından az farkla auta çıktı.


72. dakikada Lewis Baker'in ceza sahası dışından sert şutu kaleci Okan'da kaldı.


76. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Abdulkadir Parmak'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan'dan döndü. Dönen topa tekrar vuruşunda ise meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre İyisoy, İlker Takpak


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar le, Vitor Hugo (Hosseini dk. 67), Marlon, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Flavio, Yusuf Sarı (Afobe dk. 67), Nwakaeme, Djaniny


Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Sefa Kınalı, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Ahmet Canbaz, Pereira


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Galatasaray: Okan,Omar Elabdellaoui, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Feghouli (Ömer Bayram dk. 34), Belhanda (Falcao dk. 86 ?), Arda Turan (Emre Akbaba dk. 70), Oğulcan Çağlayan (Luyindama dk. 85 ?)


Yedekler: Kerem, Şener Özbayraklı, Martin Linnes,, Emin Bayram, Sekidika, Ali Yavuz Kol


Teknik Direktör: Levent Şahin


Goller: Arda Turan (dk. 45), Oğulcan Çağlayan (dk. 55) (Galatasaray)


Sarı Kartlar: Taylan, Omar Elabdellaoui, Ömer Bayram (Galatasaray), Flavio, Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)

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