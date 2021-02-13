Süper Lig: Trabzonspor : 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 25.
Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Maxim'in ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Mirallas vuruşunda kaleci Uğurcan topu ayaklarıyla kornere çıkardı.
25. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından sert şutu kaleci Günay'da kaldı.
33. dakikada Gaziantep FK savunmasında oluşan karambolde topu önüne alan Flavio'nun vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
38. dakikada sol taraftan ani gelişen Trabzonspor atağında rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Djaniny'nin vuruşunda kaleci Günay meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
40. dakikada Muhammet Demir'in ceza sahası yayı üzerinde çıkardığı topa gelişine vuran Maxim'in sert şutu kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Edgar le, Vitor Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Flavio, Bakesetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny
Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı, Afobe, Atakan Gündüz, Hakan Yeşil, Safa Kınalı, Yunus Mallı, Faruk Can Genç
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Ertuğrul, Djilobodji, Toşca , Güray, Jefferson Junior, Osama Rashid, Maxim, Kevin Minallas, Muhammet Demir
Yedekler: Çağlar Şahin, Kenan Özer, Andre Ribeiro, Morais, Bilal Başacıkoğlu, Miranda, Andre Carreira, Amadej Vetrih, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp
Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto