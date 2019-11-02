İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Göztepe: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 10.

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekip Göztepe'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


20. dakikada Sosa'nın uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı


31. dakikada Gassama'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde meşin yuvarlağı iyi takip eden Jerome düzgün bir vuruşla topu Uğurcan Çakır'ın yanından ağalarla buluşturdu. 0-1


37. dakikada Doğan Erdoğan'ın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kornere çıkardı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Fırat Aydınus, Alex Taşcıoğlu, Erdem Bıyık


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Fernandes, Hüseyin Türkmen, Novak, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Sosa, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth


Yedekler: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Avdijaj,Campi, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Cafer Tosun, Koray Kılınç


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Castro, Borges, Halil Akbunar, Mossoro, Soner Aydoğdu, Jerome


Yedekler: Göktuğ, Eren Derdiyok, Yasin Öztekin, Yalçın Kayan, Atınç, Batuhan, Schwechlen, Deniz Kadah, Murat, Napoleoni


Teknik Direktör: Suat Arıcan


Gol: Jerome (dk. 31) (Göztepe)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.