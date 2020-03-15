Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 26.
Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Edin Visca'nın sağ taraftan ortasında Gulbrandsen'in kafa vuruşunu kaleci Uğuncan çizgi üzerinde kornere çeldi
24. dakikada Ekuban sağ taraftan getirdiği topa ceza sahası içinde buluşan Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
35. dakikada sağ taraftan Abdulkadir Ömür'ün derinlemesine pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sosa'nın vuruşunda kaleci Mert, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Da Costa, Campi, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Obi Mikel, Ndiaye, Doğan Erdoğan, Messias, Abdurrahim Dursun, Bilal Başacıkoğlu, Serkan Asan
Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Rodrigues, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Gulbrandsen, Demba Ba
Yedekler: Volkan Babacan, Mehmet Topal, Elia, Muhammet Arslantaş, Aziz Behich, Uğur Uçar, Berkay Özcan, Azubuike, De Souza, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Okan Buruk
Sarı kart: Okan Buruk (T.D.) (Medipol Başakşehir)