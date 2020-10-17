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Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 5.

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekip Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada Lewis Baker'in ceza saha dışında sert şutunda top kaleci Mert'in sağından az farkla auta çıktı.


30. dakikada Afobe'nin ceza sahası içinde kafa ile indirdiği topa gelişine vuran Sefa Kınalı'nın şutunu kaleci Mert, kornere çıkardı.


32. dakikada İrfan Can Kahveci rakiplerinden sıyrılarak ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Topu tekrar önün alan Kahveci düzgün bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan topu ağlarla buluşturdu. 0-1


45. dakikada Lewis Baker'ın uzak mesafeden yerden vuruşunu kaleci Mert, kurtardı.



Stat: Medical Park


Hakem: Bahattin Şimşek, Mustafa Sönmez, Osman Gökhan Bilir


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Edgar le, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Safa, Baker, Abdülkadir Ömür, Diabate, Afobe


Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Yusuf Sarı, Semedo, Campi, Ahmet Canbaz, Bilal Başacıkoğlu, Plaza, Serkan Asan


Teknik Direktör: Eddie Newton


Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, Rafael, Visca, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Demba Ba


Yedekler: Volkan, Aleksic, Berkay Özcan, Giulliano, Mahmet Tekdimir, Gulbrandsen, Ravil Tagir, Rodrigues, Crivell, Mete Kaan Demir


Teknik Direktör: Okan Buruk


Gol: İrfan Can Kahveci (dk. 32) (Medipol Başakşehir)

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