Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 2.
Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısını bordo-mavili takım 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada sol kanattan Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topla buluşan Donald'ın şutunda top üstten auta gitti.
26. dakikada Bifouma'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Fofana'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşta Uğurcan gole izin vermedi.
40. dakikada ceza sahası dışından Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Fornole topu parmaklarıyla kornere çeldi.
44. dakikada sol kanattan Sosa'nın ortasında arka direkte Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0
Stat: Medical Park
Hakemler: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Novak, Hosseini, Pereira, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Abdulkadir Parmak, Sosa, Sörloth
Yedekler: Erce, Abdurrahim Dursun, Campi, Fernandes, Doğan Erdoğan, Yusuf Sarı, Ahmet Canbaz, Obi Mikel, Fıratcan Üzüm, Avdija
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Erkan Kaş, Hadebe, Özer Özdemir, Mina, Donald, Guilherme, Fofana, Robin Yalçın, Bifouma, Jahovic
Yedekler: Ufuk Ceylan, Mustafa Akbaş, Rahman, Ahmed Ildiz, Chaaleli, Gökhan Töre, Eren Tozlu
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Gol: Abdülkadir Ömür (dk. 44) (Trabzonspor)
Sarı kart: Sosa (Trabzonspor)