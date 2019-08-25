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Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 2.

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısını bordo-mavili takım 1-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


18. dakikada sol kanattan Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topla buluşan Donald'ın şutunda top üstten auta gitti.


26. dakikada Bifouma'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Fofana'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşta Uğurcan gole izin vermedi.


40. dakikada ceza sahası dışından Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Fornole topu parmaklarıyla kornere çeldi.


44. dakikada sol kanattan Sosa'nın ortasında arka direkte Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0



Stat: Medical Park


Hakemler: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç


Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Novak, Hosseini, Pereira, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Abdulkadir Parmak, Sosa, Sörloth


Yedekler: Erce, Abdurrahim Dursun, Campi, Fernandes, Doğan Erdoğan, Yusuf Sarı, Ahmet Canbaz, Obi Mikel, Fıratcan Üzüm, Avdija


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Yeni Malatyaspor: Farnolle, Erkan Kaş, Hadebe, Özer Özdemir, Mina, Donald, Guilherme, Fofana, Robin Yalçın, Bifouma, Jahovic


Yedekler: Ufuk Ceylan, Mustafa Akbaş, Rahman, Ahmed Ildiz, Chaaleli, Gökhan Töre, Eren Tozlu


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Gol: Abdülkadir Ömür (dk. 44) (Trabzonspor)


Sarı kart: Sosa (Trabzonspor)

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