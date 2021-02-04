Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Yukatel Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 23.
Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile Denizlispor karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Nwakaeme'nın pasından ceza sahası sol çaprazından topla buluşan Bakasetas'ın vuruşunda kaleci Cenk meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
17. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde Hugo'nun kafa vuruşunda, kale sahasındaki Nwakaeme'nın yakın mesafeden vuruşunda top üstten auta çıktı.
25. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası çizgisine inen Sagal'ın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
29. dakikada Djaniny'in ceza sahası içinde kale sahasına ortasında Ekuban'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Turgay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Edgar le, Vıtor Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Lewis Baker, Bakasetas, Eukaban, Nwakaeme, Djaniny
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Yusuf Sarı, Yunus Mallı, Hakan Yeşil, Sefa Kınalı, Flavıo, Faruk Can Genç, Benik Afobe
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Yukatel Denizlispor: Cenk, Tiağo Lopez, Kubilay, Mustafa Yumlu, Sakib, Murawski, Sagal, Recep Niyaz (Diskerud dk. 45+2 ?), Bakalorz, Mesanovic, Rodallega
Yedekler: Pantilimon, Muhammet Özkal, Dossevi, Ahmed Yasin, Ali Yavuz Kol, Hasan Ayaroğlu, Özer Özdemir
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Sarı Kartlar: Sagal, Recep Niyaz (Yukatel Denizlispor)