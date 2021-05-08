Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 40.
Süper Lig'in 40. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Abdulkadir Ömür'ün sol kanattan ortasında ceza sahası çizgisi üzerinde topu önünde yumuşatan Ekuban'ın pasında meşin yuvarlakla buluşanNwakaeme'nin düzgün vuruşu kaleci Boffin'in sağından ağlarla buluştu. 1-0
17. dakikada Lewis Baker'ın pasında topu önüne alan Ekuban'ın vuruşunda meşin yuvarlak Boffin'de kaldı.
27. dakikada Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Nwakaeme'nin vuruşunda kaleci Boffin gole izin vermedi.
31. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Ekuban'ın kafa vuruşunda kaleci Boffin'in meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
32. dakikada Edgar le'nin derinlemesine pasında sağ çaprazdan içeri giren Djaniny'nin vuruşu kaleci Boffin'den döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Volkan Ahmet Narinç
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Edgar le, Marlon, Lewis Baker, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny
Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Yusuf Sarı, Sefa Kınalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavıo, Yunus Mallı, Atakan Gündez, Faruk Can Genç, Benik Afobe
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz, Fredy, Amilton, Podolski
Yedekler: Ferhat, Ersan Adem Gülüm, Bahadır, Sidney Sam, Dever Orgill, Mevlüt, Serdar Gürler, Ufuk Akyol, Omar Imeri, Ali Eren İyican
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Gol: Nwakaeme (dk. 13) (Trabzonspor)