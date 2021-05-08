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Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 40.

Süper Lig'in 40. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada Abdulkadir Ömür'ün sol kanattan ortasında ceza sahası çizgisi üzerinde topu önünde yumuşatan Ekuban'ın pasında meşin yuvarlakla buluşanNwakaeme'nin düzgün vuruşu kaleci Boffin'in sağından ağlarla buluştu. 1-0


17. dakikada Lewis Baker'ın pasında topu önüne alan Ekuban'ın vuruşunda meşin yuvarlak Boffin'de kaldı.


27. dakikada Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Nwakaeme'nin vuruşunda kaleci Boffin gole izin vermedi.


31. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Ekuban'ın kafa vuruşunda kaleci Boffin'in meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.


32. dakikada Edgar le'nin derinlemesine pasında sağ çaprazdan içeri giren Djaniny'nin vuruşu kaleci Boffin'den döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Volkan Ahmet Narinç


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Edgar le, Marlon, Lewis Baker, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny


Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Yusuf Sarı, Sefa Kınalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavıo, Yunus Mallı, Atakan Gündez, Faruk Can Genç, Benik Afobe


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz, Fredy, Amilton, Podolski


Yedekler: Ferhat, Ersan Adem Gülüm, Bahadır, Sidney Sam, Dever Orgill, Mevlüt, Serdar Gürler, Ufuk Akyol, Omar Imeri, Ali Eren İyican


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Gol: Nwakaeme (dk. 13) (Trabzonspor)

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