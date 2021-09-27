Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 7.
Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
76. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
83. dakikada Davidson'un çıkardığı topa kale sahası önünde Emre Akbaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
90. dakikada Trabzonspor'un sağ taraftan kullandığı korner atışında Edgar le'nin kafa vuruşunu kaleci Serkan, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
90+5. dakikada sağ taraftan kullanılan korner atışında Edgar le'nin kafa vuruşunda kaleci Serkan çizgi üzerinden meşin yuvarlağı çıkardı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Halis Özkahya, İbrahim Bozbay, Alpaslan Dedeş
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar le, Hüseyin Türkmen, İsmail Köybaşı (Abdulkadir Ömür dk. 85 ?), Berat (Gervinho dk. 64), Hamsik, Djaniny , Bakasetas (Siopis dk. 85 ?) Nwakaeme, Cornelius (Ahmet Can Kaplan dk. 78)
Yedekler: Erce Kardeşler, Yusuf Sarı, Salih Kavrazlı, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Serkan Asan
Teknik Direktör. Abdullah Avcı
Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja (Tayfur Bingöl dk. 81 ?), Fatih Aksoy (Novais dk. 90 ?), Umut Güneş, Efecen (Candeias dk.70), Emre Akbaba, Davidson (Eduardo dk. 90 ?), Diedhuou (Babacar dk. 69)
Yedekler: Marafona, Yusuf Karagöz, Leroy Fer, Efkan, Mevjla
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Diedhiou (dk. 36) (Aytemiz Alanyasyor), Cornelius (dk. 43) (Trabzonspor)
Kırmızı Kart: Hüseyin Türkmen (dk. 75)
Sarı Kartlar: Davidson, Awaziem (Aytemiz Alanyaspor)