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Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 29.

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaştı. Konuk ekip Aytemiz Alanyaspor müsabakayı 3-1 kazandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Ekuban'ın ceza sahası dışında sert şutunu kaleci Serkan Kırıntılı çıkardı.


66. dakikada Trabzonspor savunmasından dönen topu önünde bulan Salih Uçan'ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.


67. dakikada Efecan Karacan'ın sağ taraftan ortasında arka direkte Ceyhun Gülselam'ın kafa ile çıkardığı topu kale sahası içinde boşta bulunan Mustafa Pektemek kafa ile tamamladı.0-1


73. dakikada yarı sahasında kaptığı topla birlikte Trabzonspor ceza sahası içine giren Davidson düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağalarla buluşturdu. 0-2


79. dakikada ceza sahası içinde Nwakaeme'nun vuruşunda Berkan'ın koluna çarpan topta karşılaşmanın hakemi VAR'a giderek penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Bakasetas meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-2


90+6. dakikada Moubandje'nin ortasında kale sahasına yakın yerden Davidson düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağalarla buluştu. 1-2



Stat: Medical Park


Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Can Hanoğlu, İlker Takpak


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Yusuf Sarı dk. 74), Edgar le, Vitor Hugo, Marlon (Abdulkadir Parmak dk. 80 ?) , Berat Özdemir, Lewis Baker (Yunus Mallı dk. 69), Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Afobe


Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Sefa Kınalı, Flavıo, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Moubandje, Salih Uçan (Tayfur dk. 87 ?) , Efecan Karaca (Siopis dk. 90+4 ?), Berkan (Umut Güneş dk. 90+4 ?), Ceyhun Gülselam, Kadzior (Davidson dk. 62), Mustafa Pektemek (Gamarra dk.86?)


Yedekler: Ahmet Çağrı, Alpay, Hasan Hüseyin Acar, Efkan, El Mami Tetah


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Goller: Mustafa Pektemek (dk. 67), Davidson (dk. 73 ve 90+6) (Aytemiz Alanyaspor), Bakasetas (dk. 79) (Trabzonspor)


Sarı Kartlar: Bakasetas, Yusuf Sarı, Vitor Hugo (Trabzonspor), Ceyhun Gülselam, Tzavellas, Berkan (Aytemiz Alanyaspor)

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