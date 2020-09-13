Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapatan siyah-beyazlılar, karşılaşmayı da 3-1 kazanan taraf oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Mensah'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından auta çıktı.

61. dakikada Beşiktaş'ın korner kullandığı sırada Flavio'nun Atiba'yı ceza sahası içinde düşürmesi sonrası hakem Ali Şansalan, VAR'a giderek penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyon sonrasında Flavio ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

64. dakikada Atiba'nın düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına yeni transfer Mensah geçti. Bu futbolcu topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 0-2

67. dakika Nwakaeme'nın uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin'de kaldı.

75. dakikada Dorukhan'ın sol taraftan ön direğe doğru gönderdiği pasta savunmadan önce dokunan Lens, meşin yuvarlağı filelere göndermeyi başardı. 0-3

79. dakikada kazanılan serbest vuruşta Abdulkadir Ömür topun başına geçti. Genç futbolcunun sert şutunda kaleci Ersin topu iki hamlede kontrol etti.

83. dakikada Adem Ljajic'in uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

86. dakikada Campi'nin uzun pasında ceza sahası yayı üzerine kadar çıkan Ersin, kaleyi boş bırakınca araya giren Abdulkadir Ömür, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-3

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Emre Eyisoy, Serkan Olguncan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi (Abdurrahim Dursun dk. 46), Flavio, Abdulkadir Parmak, Guilherme (Ahmet Canbaz dk. 84 ?), Abdulkadir Ömür, Nwakeme, Ekuban (Edgar Le dk. 78)

Yedekler: Erce Kardeşler, Safa Kınalı, Atakan Gündüz, Plaza, Ahmetcan Kaplan, Süleyman Cebeci, Kerem Baykuş

Teknik Direktör: Eddie Newton

Beşiktaş; Ersin, Necip, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba Hutchinson, Mensah (Adem Ljajic dk. 80), Ajdin Hasic (Lens dk. 72), Tyler Boyd (Atakan dk. 81 ?), Oğuzhan Özyakup, (Dorukhan Toköz dk. 50), Larin (Umut Nayir dk. 72)

Yedekler: Utku, Güven Yalçın, Erdoğan Kaya, Rıdvan, Kartal

Goller: Tyler Boyd (dk. 29), Mensah (dk. 64 Pen.), Lens (dk. 75) (Beşiktaş), Abdulkadir Ömür (dk. 86) (Trabzonspor)

Kırmızı Kart: Flavio (dk. 63) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: N'Sakala, Welinton (Beşiktaş), Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)