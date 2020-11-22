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Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 9.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Mücadele bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada Uğurcan Çakır, yerden gelen topu elinden kaçırınca Ricardo Gomes'in kale sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.


57. dakikada Abdulkadir Ömür, sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Kayacan'da kaldı.


59. dakikada Arvydas Novikovas'ın ceza sahası dışında vuruşunda top Uğurcan Çakır'da kaldı.


60. dakikada Ekuban'ın yerden ceza sahası içine doğru gönderdiği topa geriden gelen Lewis Baker'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kaleci Kayacan'ın solundan auta çıktı.


72. dakikada Kaan'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.


83. dakikada Ricardo Gomes'in pasında Sissoko'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Erkan Özdamar, Serkan Olguncan, Kamil Çetin


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira (Serkan Asan dk. 86 ?), Edgar le, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdulkadir Ömür (Semedo dk. 84 ?), Ekuban, Nwakaeme (Bilal Başacıkoğlu dk. 86 ?), Afobe (Flavio dk. 62)


Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Sefa Kınalı, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Kerem Baykuş


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan, Murat, Artoru Mina, Gökhan, Kaan, Gabrial Obertan, Mitchell Donald, Sissoko (Hamroun dk. 88 ?), Rashad Muhammed (Emrah Başsan dk. 72), Arvydas Novikovas, Ricardo Gomes


Yedekler: Batuhan Ünsal, Hasan Hatipoğlu, Mayega, Svhwechlen, Adolphe Teikus, Mücahit Albayrak, Osman Çelik, Cenk Alkılıç


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Gol: Ekuban (dk. 23) (Trabzonspor)


Sarı Kartlar: Murat Uçar, Arturo Mina, Kayacan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Afobe, Lewis Baker (Trabzonspor)

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