Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0

Süper Lig’in 9.
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısını bordo-mavili ekip 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Abdulkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazına giren Afobe'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
20. dakikada Novikovas'ın kullandığı köşe atışında kaleci Uğurcan yumrukladı, ardından seken topu tamamlayan Mina'nın kafa vuruşunu Hugo kale çizgisinden kafa ile kornere gönderdi.
23. dakikada Ekuban, Abdulkadir Ömür paslaşmasında topu önüne alan Ekuban'ın ayağının ucuyla düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kayacan'ın solundan ağlarla buluştu. 1-0
30. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sol taraftan kullandığı korner atışında kafalardan seken topu önüne alan Obertan'ın vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'da kaldı.
36. dakikada Ekuban'ın mükemmel pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Afobe, çapraza indi. Vuruşunda ise meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Erkan Özdamar, Serkan Olguncan, Kamil Çetin
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Edgar le, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Afobe
Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Sefa Kınalı, Semedo, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Bilal Başacıkoğlu, Kerem Baykuş, Serkan Asan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan, Murat, Artoru Mina, Gökhan, Kaan, Gabrial Obertan, Mitchell Donald, Sissoko, Rashad Muhammed, Arvydas Novikovas, Ricardo Gomes
Yedekler: Batuhan Ünsal, Hasan Hatipoğlu, Hamroun, Mayega, Emrah Başsan, Svhwechlen, Adolphe Teikus, Mücahit Albayrak, Osman Çelik, Cenk Alkılıç
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Gol: Ekuban (dk. 23) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Murat Uçar, Arturo Mina (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)