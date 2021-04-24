Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 37.
Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Salibur'un uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
12.dakkada Berat'ın şutunda kale sahası önünde Nwakaeme'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak Fatih Kuruçuk'un eline çarptı. VAR'a giden hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.
15. dakikada penaltı atışını kullanan Djaniny, kaleci Viviano'nun solundan meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0
31. dakikada Fatih Karagümrük'ün sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Fatih Kuruçuk'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
35. dakikada Lewis Baker'in derinlemesine pasında kaleci Viviano ile karşı karşıya kalan Djaniny'in vuruşunda Viviano meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Mehmet Can Hanoğlu
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Lewis Baker, Yusuf Sarı, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny
Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Abdulkadir Ömür, Safa Kınalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavıo, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Benik Afobe
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Zukanovic, Serhat, Biglia, Aksel Aktaş, Efe Tatlı, Jimmy Durmaz (Ndao dk. 29), Salibur, Mevlut
Yedekler: Yavuz, Aykut Özer, Borini, Muhammed, Campi, Ömer Faruk, Ali Rıza Aslan, Lens, Bertolacci
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Gol: Djaniny (dk. 15 pen.) (Trabzonspor)
Sarı kart: Marlon (Trabzonspor)