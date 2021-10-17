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Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 9.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Trabzonspor savunmasında oluşan karambolde topu önünde bulan Rossi, ayağının içiyle düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturdu. 0-1


20. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bakasetas'ın vuruşu kaleci Altay'ın solundan direğin yanından auta çıktı


21. dakikada Osayi-Samuel'in pasında ceza sahasında topla buluşan Mesut Özil'in vuruşu kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.


24. dakikada Bakesetas'ın ceza sahası sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Altay'ın müdahalesi yetersiz olunca meşin yuvarlak kale çizgisini geçti. 1-1


26. dakikada Ferdi'nin sol çaprazdan sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ın çeldiği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.


41. dakikada Peres'in vuruşundan Altay'dan dönen top Nwakaeme tamamlamak istediği meşin yuvarlak savunmadan dönüp, Hugo'nun önüne düştü. Bu oyuncunun da vuruşu savunmadan döndü.



Stat: Medical Park


Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar le, Vitor Hugo, Denswil, Berat Özdemir, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Nwakaeme (Yusuf Sarı dk. 43), Gervinho, Djaniny


Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Siopis, Yusuf Sarı, Dorukhan Toköz, Cornelius, Trondsen, İsmail Köybaşı, Lunus Mallı, Ahmetcan Kaplan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Fenerbahçe: Altay, Novak, Min-Jea Kim, Szalai, Crespo, Gustavo, Ferdi, Osayi Samuel, Mesut Özil, Rossi, Valencia


Yedekler: Berke Özer, Sosa, Max Mayer, Berisha, Pelkas, Serdar Dursun, Muhammed Gümüşkaya, Biha Zajc, nazım Sangare, Tisserand


Teknik Direktör: Vitor Pereira


Goller: Rossi (dk. 3) (Fenerbahçe), Bakasetas (dk. 24) (Trabzonspor)


Kırmızı Kart: Min-Jea Kim (dk. 23) (Fenerbahçe)


Sarı Kart: Gustavo (Fenerbahçe)

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