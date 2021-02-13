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Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 25.

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


57. dakikada Nwakaeme'nin sol taraftan ortasında Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay'da kaldı.


67. dakikada Nwakaeme'nin savunmanın arkasına yaptığı ortada ceza sahası içine giren Flavio kafayla topu Bakasetas'a aktardı. Bu futbolcu müsait pozisyonda topu filelere göndermeyi başardı. 1-0


90+5. dakikada hava topu mücadelesinde Nwakaeme, Djilobodji'ye yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Edgar le, Vitor Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Flavio, Bakesetas (Yunus Mallı dk. 89 ?), Ekuban (Yusuf Sarı dk. 85 ?), Nwakaeme, Djaniny (Afobe dk. 90 ?)


Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Atakan Gündüz, Hakan Yeşil, Safa Kınalı, Faruk Can Genç


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Gaziantep FK: Günay, Oğuz (Bilal Başacıkoğlu dk. 84 ?), Ertuğrul, Djilobodji, Toşca, Güray (Morais dk. 90 ?), Jefferson Junior (Kenan Özer dk. 84 ?), Osama Rashid (Amadej Vetrih dk. 46), Maxim, Kevin Minallas, Muhammet Demir (Ribeiro dk. 90 ?)


Yedekler: Çağlar Şahin, Andre, Miranda, Andre Carreira, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp


Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto


Gol: Bakasetas (dk. 67) (Trabzonspor)


Kırmızı Kart: Nwakaeme (dk. 90+5) (Trabzonspor)


Sarı Kartlar: Bakasetas (Trabzonspor), Mirallas, Amadej Vetrih, Ricardo Sa Pinto, Ertuğrul, Maxim (Gaziantep FK)

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