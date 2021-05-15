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Süper Lig: Trabzonspor: 1- Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 42.

Süper Lig'in 42. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada Ekuban pasıyla ceza sahası içinde sağ çaprazdan topla buluşan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak yan ağalarda kaldı.


15. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşta savunmaya çarpıp direğe vuran top kornere çıktı.


17. dakikada Ayite'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.


18. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.


21. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kullandığı kornerde Vitor Hugo'nun kafa vuruşunu çizgi üzerinde Johansson çıkardı. Ardından oluşan karambolde müsait pozisyondaki Edgar le'nin vuruşu ise kaleci Nordfeldt'te kaldı.


45. dakikada Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası içine giren Ekuban kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Nordfelt'in sağından ağlarla buluştu. 1-0



Stat: Medical Park


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Erbil


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Edgar le, Vitor Hugo, Marlon, Lewis Baker, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Ekuban


Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Hakan Yeşil, Trondsen, Safa Kınalı, Yunus Mallı, Atakan Gündüz, Süleyman Cebeci, Faruk Can Genç, Benif Afobe


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Metehan, Arda Kızıldağ, Polomat, Soner Dikmen, Toure, Rahmetullah Berişbek, Ayite, Sefa Yılmaz, Stancu


Yedekler: Yasin, Übeyd, Halil İbrahim Pehlivan, İlker, Seyit Ali, Sami Gökhan, Ömürcan, Mugni, Mustafa, Lima


Teknik Direktör: Özcan Bizati


Gol: Ekuban (dk. 45) (Trabzonspor)


Sarı Kart: Ayite (Gençlerbirliği)

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