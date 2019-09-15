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Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 4.

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Sosa'nın gelişine vuruşunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere çeldi.


17. dakikada Pereira'nın sağ taraftan arka direğe doğru yaptığı ortayı iyi takip eden Novak, kafayla topu ağlara yolladı. 1-0


27. dakikada savunma arkasına sızan Sio'nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.


28. dakikada Sio'nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır kornere çıkardı.


44. dakikada ani gelişen Gençlerbirliği atağından Sio'nun pasında sol taraftan ceza sahası içine giren Stancu'nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti. 1-1



Stat: Medical Park


Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Fernandes (Hüseyin Türkmen dk. 42), Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth


Yedekler: Erce Kardeşler, Sturridge, Doğan Erdoğan, Campi, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Ahmet Canbaz


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Flavio, Toure, Polomat, Baiano, Berat Özdemir, Sessegnon, Candeias, Sio, Stancu


Yedekler: Übeyd, Halil İbrahim, Bjarsmyr, Yasin, Ayite, Rahmetullah Berişbek, Mats Seuntjens, Erdem Özgenç, Soner Dikmen, Sadio Diallo


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Goller: Novak (dk. 17) (Trabzonspor), Stancu (dk. 44) (Gençlerbirliği)


Sarı Kartlar: Polomat, Ferhat Özdemir (Gençlerbirliği)

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