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Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 17.

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada Ekuban'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunu kaleci İrgan Can kornere çeldi.


27. dakikada Djaniny rakiplerinden sıyrılarak kale sahasına doğru indi. Pasında Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda direkten dönen meşin yuvarlağı Ekuban savunmanın arasından boş kaleye gönderdi. 1-0


31. dakikada Serkan Asan'ın ortasında ceza sahası içindeki Ekuban'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar le, Hosseini, Marlon, Lewis Baker, Abdulkadir Parrmak, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny


Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Sefa Kınalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Ahmet Canbaz, Pereira, Ahmetcan Kaplan, Faruk Can Genç, Benik Afobe


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Göztepe: İrfan Can, Berkan, Mihojevic, Atınç, Murat, Nwobodo, Soner, Ndiaye, Napoleoni, Halil Akbunar, Brown İdeye


Yedekler: Megyeri, Tarouco, Kubilay, Jose de Costa, Tripc, Gassama, Yalçın Kayan, Burak Süleyman, Burekovic, Beykan Şimşek


Teknik Sorumlu: Ersan Parlatan


Gol: Ekuban (dk. 27) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Hosseini (Trabzonspor), Berkan Emir (Göztepe)

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