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Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 17.

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi Trabzonspor 1-0 kazandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


50. dakikada Nwakaeme sol taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.


64. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Nwakaeme'nın vuruşunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kornere çıkardı.


67. dakikada Soner'in uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.


73. dakikada Ekuban kendi yarı sahasından aldığı topla birlikte kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci İrfan Can'ın ayaklarıyla müdahele ettiği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.


90. dakikada Soner'in ortasında kale sahası içindeki Brown Ideye'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar le, Hosseini, Marlon, Lewis Baker, Abdulkadir Parrmak (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 81 ?), Abdulkadir Ömür (Pereira dk. 86 ?), Ekuban, Nwakaeme (Benik Afobe dk. 86 ?), Djaniny (Flavio dk. 73)


Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Sefa Kınalı, Ahmet Canbaz, Ahmetcan Kaplan, Faruk Can Genç


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Göztepe: İrfan Can, Berkan (Burekovic dk. 46), Mihojevic (Beykan Şimşek dk. 87 ?), Atınç, Murat, Nwobodo, Soner, Ndiaye, Napoleoni (Burak Süleyman dk. 81 ?), Halil Akbunar, Brown Ideye


Yedekler: Megyeri, Tarouco, Kubilay, Jose de Costa, Tripc, Gassama, Yalçın Kayan


Teknik Sorumlu: Ersan Parlatan


Gol: Ekuban (dk. 27) (Trabzonspor)


Sarı Kartlar: Hosseini (Trabzonspor), Berkan Emir, Atınç (Göztepe)

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