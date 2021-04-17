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Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 35.

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Pablo'nun ortasında ceza sahası içinde Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.


22. dakikada Bakasetas'ın indirdiği topla birlikte rakiplerinden sıyrılarak sol çaprazdan ceza sahası içine giren Djaniny'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Munir'in üstünden ağalarla buluştu. 1-0


45. dakikada Rayane Aabid'in ortasında ceza sahası içinde Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı



Stat: Medical Park


Hakemler: Zorbay Küçük, Ali Saygın Öğel, Mustafa Sönmez


Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Edgar le, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Bakasetas, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Djaniny


Yedekler: Erce, Hüseyin, Kamil Ahmet, Atakan, Ahmetcan, Faruk Can, Berat, Flavio, Abdülkadir Ömür, Safa Kınalı


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Pablo, Katranis, Rayane Aabid, Riberio, Kamara, Adama Traore, Boupendza, Diouf


Yedekler: Akın, Ekrem, Burak, Sackey, Claude Billong, Mesut Çaytemel, Muhammed Mert, Abdurrahman Canlı, Akomadi


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Gol: Djaniny (dk. 22) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Bakasetas, Baker (Trabzonspor)

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