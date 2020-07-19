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Süper Lig: Trabzonspor: 1- İttifak Holding Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 33.

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.


10. dakikada ceza sahası içinde Ekuban'ın vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.


12. dakikada Ekuban'ın derinlemesine pasında Sörloth meşin yuvarlağı önüne aldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Sörloth sağ çaprazdan ayağının içiyle düzgün vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


26. dakikada ceza sahası sol çaprazından topla buluşan Milosevic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Jevtovic'in önüne doğru gelen topu Abdulkadir Parmak müdahale ederek tehlikeyi önledi.


42. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sol taraftan ortasında kale sahasına yakın yerden Rijad Bajic kafa vuruşunda Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1


45. dakikada Skubic'in sağ taraftan ortasında Novak'ın ayaklarına çarpan topu kaleci Uğurcan Çakır son anda meşin yuvarlağı kornere çıkartarak tehlikeyi önledi.


45+2. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ortasında Ekuban'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Atilla Karaoğlan, İsmail Şencan, Mehmet Cem Hanoğlu


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Da Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth


Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Guilherme, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Abdurrahim Dursun, Pereira, Koray Kılınç, Serkan Asan


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


İ.H. Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur Demirok, Marin Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic (Levan Shengelia dk. 39), Jansson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Hadziahmetovic, Rijad Bajic


Yedekler: Mücahit Atalay, Ali Turan, Selim Ay, Haubert Sitya, Ali Karakaya, Şener Kaya, Ferhat Öztorun, Erdon Daci, Conceicao do Rosario


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Goller: Sörloth (dk. 12) (Trabzonspor), Bajic (dk. 42) (İ.H Konyaspor)


Sarı Kart: Ekkuban (Trabzonspor)

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