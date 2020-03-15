Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 26.
Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Gulbrandsen'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Edin Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'ın sağından auta çıktı.
56. dakikada Edin Visca'nın yerden pasında topun gelişine sert vuran Demba Ba, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturdu. 0-1
63. dakikada Sosa'nın sağ taraftan kullandığı kornerde Ekuban ile birlikte topa yükselen Skrtel meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 1-1
77. dakikada kullanılan kornerde topu önünde bulan Demba Ba'nın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
80. dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası dışından sert şutu kaleci Mert'te kaldı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Da Costa, Campi, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdulkadir Ömür (Ndiaye dk. 73), Ekuban, Nwakaeme (Bilal Başakcıoğlu dk. 89 ?), Sörloth
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Messias, Abdurrahim Dursun, Serkan Asan
Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Rodrigues , Clichy, Mahmut Tekdemir (Mehmet Topal dk. 86 ?), İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic (Berkay Özcan dk. 68), Gulbrandsen (Azubuike dk. 80 ?), Demba Ba
Yedekler: Volkan Babacan, Elia, Muhammet Arslantaş, Aziz Behich, Uğur Uçar, Robinho, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Demba Ba (dk. 56), Skrtel (dk. 63 k.k.) (Medipol Başakşehir)
Sarı Kartlar: Okan Buruk (Teknik Direktör), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Campi (Trabzonspor)