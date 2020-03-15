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Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 26.

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Gulbrandsen'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Edin Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'ın sağından auta çıktı.


56. dakikada Edin Visca'nın yerden pasında topun gelişine sert vuran Demba Ba, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturdu. 0-1


63. dakikada Sosa'nın sağ taraftan kullandığı kornerde Ekuban ile birlikte topa yükselen Skrtel meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 1-1


77. dakikada kullanılan kornerde topu önünde bulan Demba Ba'nın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.


80. dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası dışından sert şutu kaleci Mert'te kaldı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Da Costa, Campi, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdulkadir Ömür (Ndiaye dk. 73), Ekuban, Nwakaeme (Bilal Başakcıoğlu dk. 89 ?), Sörloth


Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Messias, Abdurrahim Dursun, Serkan Asan


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Rodrigues , Clichy, Mahmut Tekdemir (Mehmet Topal dk. 86 ?), İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic (Berkay Özcan dk. 68), Gulbrandsen (Azubuike dk. 80 ?), Demba Ba


Yedekler: Volkan Babacan, Elia, Muhammet Arslantaş, Aziz Behich, Uğur Uçar, Robinho, Gökhan İnler


Teknik Direktör: Okan Buruk


Goller: Demba Ba (dk. 56), Skrtel (dk. 63 k.k.) (Medipol Başakşehir)


Sarı Kartlar: Okan Buruk (Teknik Direktör), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Campi (Trabzonspor)

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