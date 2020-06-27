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Süper Lig: Trabzonspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 29.

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada Novak'ın kullandığı uzun taç atışında Abdulkadir Parmak meşin yuvarlağı Sörloth'a aktardı. Müsait pozisyonda Sörloth sert vuruşla topu ağalarla buluşturdu. 1-0


27. dakikada Lobzhanidze'nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Scarione'nin vuruşunda Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.


44. dakikada Guilherme'nin kale sahası içine gönderdiği meşin yuvarlağı Sörloth boş kaleye gönderemedi. Havalanan topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, İbrahim Çağlar Uyarcan


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak (Bilal Başacıkoğlu dk. 40 ?), Ndiaye, Abdulkadir Ömür, Guilherme, Sörloth


Yedekler: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Doğan Erdoğan, Messias, Da Costa, Abdurrahim Dursun, Bilal Başacıkoğlu, Taha Tunç, Koray Kılınç, Serkan Asan


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


MKE Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Kulusic, Pazdan, Sedat, Atila, Faty, Lobzhanidze, Scarione, Rodrigues, Orgill


Yedekler: Korcan, Mahmut, Ender, Monrad Michalak, Cebrail Karayel, Aydın Karabulut, İlhan Parlak, Gelmin Rivas, Milos Stanojevic


Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez


Gol: Sörloth (dk. 2) (Trabzonspor)


Sarı Kartlar: Pazdan, Kulusic, Sedat, Scarione (MKE Ankaragücü), Abdulkadir Ömür (Trabzonspor)

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