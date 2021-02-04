Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yukatel Denizlispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 23.
Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor karşılaştı. Müsabakayı Trabzonspor 1-0 kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Ekuban'ın ceza sahası dışından sert şutu kaleci Cenk'te kaldı.
61. dakikada Yukatel Denizlispor savunmasının çıkaramadığı topu önünde bulan Bakasetas düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
77. dakikada Sagal'in sol taraftan ortasında kale sahası sağ çaprazında topu vuran Tiağo Lopez'in vuruşunda kale çizgi yakın yerden Berat topu çıkardı.
90. dakikada Trabzonspor ceza sahası içine gönderilen topta Rodallega'nın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
Stat: Medical Park
Hakemler: Turgay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Edgar le, Vıtor Hugo, Marlon, Berat Özdemir (Hosseini dk. 90 ?) Lewis Baker, Bakasetas (Flavıo dk. 79), Eukaban (Yunus Mallı dk. 78), Nwakaeme, (Yusuf Sarı dk. 90 ?) Djaniny (Afobe dk. 88 ?)
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hakan Yeşil, Sefa Kınalı, Faruk Can Genç
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Yukatel Denizlispor: Cenk, Tiağo Lopez, Kubilay, Mustafa Yumlu, Sakıb (Hasan Ayaroğlu dk. 71), Murawski, Sagal, Recep Niyaz (Diskerud dk. 45+2 ?), Bakalorz (Dossevi dk. 71), Mesanovic (Ahmed Yasin dk. 63), Rodallega
Yedekler: Pantilimon, Muhammet Özkal, Ali Yavuz Kol, Özer Özdemir
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Gol: Bakasetas (dk. 61) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Sagal, Recep Niyaz, Diskerud (Yukatel Denizlispor)