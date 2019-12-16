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Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yukatel Denizlispor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 15.

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor karşılaştı. Müsabakayı Yukatel Denizlispor 2-1 kazandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Sturridge'nin pasıyla topla buluşan Yusuf Sarı, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Vuruşunda kaleci Stachowiak'dan dönen meşin yuvarlağa ikinci kez vuruşunda ise kaleci topa sahip oldu.


60. dakikada Aissati'nin sol taraftan ceza sahası içine gönderdiği topu iyi takip eden Rodallega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağalarla buluştu. 1-1


70. dakikada hakem Halis Özkahya, bir pozisyon sonrası yedek kulübesinden itiraz eden Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'e sarı kart gösterdi.


74. dakikada Nwakaeme'nin pasında Sörloth ile duvar pası yapan Ekuban kaleci ile karşı karşıya vuruşunda Stachowiak'in ayaklarına çarpan top kornere çıktı.


83. dakikada gelişen Denizlispor atağından Trabzonspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu kale sahası önünde bulan Rodallega, kaleci Uğurcan Çakır da geçerek meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 2-1



Stat: Medical Park


Hakemler: Halis Özkahya, Aleks Taşcıoğlu, Süleyman Özay


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Obi Mikel (Avdijaj dk. 85 ?), Sosa, Yusuf Sarı (Abdulkadir Parmak dk. 67) , Nwakaeme, Sturridge (Ekuban dk. 67), Sörloth


Yedekler: Erce Kardeşler, Avdijaj, Fernandes, Onazi, Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Serkan Asan


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Denizlispor: Stachowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich (Lopes dk. 46), Aissati, Murawski, Sacko, Olcay Şahan (Eduardo dk. 59), Barrow, Rodallega (Mbamba dk. 90+1)


Yedekler: Tolgahan, Kadir Kurt, Sedat, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık, Emre Sağlık


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Goller: Oğuz Yılmaz (dk. 21 k.k), Rodallega (dk. 60 ve 83) (Yukatel Denizlispor)


Sarı Kart: Mustafa Yumlu (Yukatel Denizlspor)

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