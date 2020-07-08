İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 31.

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada hakem Halil Umut Meler, Ndiaye'nin, ceza sahası içinde Doğukan'a yaptığı hareket sonrası penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ufuk Akyol meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0


13. dakikada Sörloth'ün kafa vuruşunda Veysel Sarı'nın koluna çarpan top sonrası VAR'a giden hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.


15. dakikada beyaz noktaya gelen takım kaptanı Jose Sosa, meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in sağından ağalarla buluşturdu. 1-1


17. dakikada Doğuktan'ın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.


34. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'in solundan az farkla auta çıktı.


36. dakikada Novak'ın sol taraftan kullandığı taç atışını uzun gönderdi. Sörloth'ün kafa ile arkaya aşırdığı topa Eren Albayrak'ın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst ağalarda kaldı.


43. dakikada Mukairu'nun ceza sahası içinde Ekuban'a yaptığı hareket sonrası VAR'a giden hakem Halil Umut Meler, maçta üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sosa, meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 2-1



Stat: Medical Park


Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İlker Takpak


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Sörloth


Yedekler: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Guilherme, Nwakaeme, Doğan Erdoğan, Messias, Bilal Başacıkoğlu, Koray Kılınç, Serkan Asan


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Veysel, Kudryashow, Eren, Ufuk Akyol, Bünyamin, Doğukan, Mukairu, Amilton, Blanco


Yedekler: Yakup, Ferhat Kaplan, Salih Dursun, Yukta Kurtuluş, Grando


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Goller: Ufuk Akyol (dk. 8 pen.) (Antalyaspor) , Sosa (dk. 15 ve 43 pen.) (Trabzonspor)


Sarı Kartlar: Veysel Sarı, Amilton, Mukairu (Antalyaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.