Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 40.
Süper Lig'in 40. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi Trabzonspor 2-1 kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Abdulkadir Ömür'ün ayağının içiyle yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlak kaleci Boffin'in sağından ağalarla buluştu. 2-0
67. dakikada Bünyamin'in sol taraftan ortasında kale sahası içindeki Amilton'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağalarla buluştu. 2-1
Stat: Medical Park
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Volkan Ahmet Narinç
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Edgar le, Marlon, Lewis Baker, Bakasetas, Abdulkadir Ömür (Flavıo dk. 61), Ekuban, Nwakaeme (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 90+3 ?), Djaniny (Yusuf Sarı dk. 82)
Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Sefa Kınalı, Yunus Mallı, Atakan Gündez, Faruk Can Genç, Benik Afobe
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Hakan Özmert (Dever Orgill dk. 82 ?), Nuri Şahin, Gökdeniz, Fredy, Amilton, Podolski (Serdar Gürler dk. 57) (Sidney Sam dk. 66)
Yedekler: Ferhat, Ersan Adem Gülüm, Bahadır, Sidney Sam, Mevlüt, Ufuk Akyol, Omar Imeri, Ali Eren İyican
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Nwakaeme (dk. 13), Abdulkadir Ömür (dk. 49) (Trabzonspor), Amilton (dk. 67) (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: Naldo, Fredy (Antalyaspor), Ekuban (Trabzonspor)