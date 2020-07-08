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Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 31.

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaştı. Müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Sosa'nın kullandığı kornerde topu ceza sahası içine gönderdi. Ekuban'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


66. dakikada Antalyaspor'un sağ taraftan kullandığı taç atışında meşin yuvarlağı ceza sahası içinde önüne alan Yekta Kurtuluş, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturdu. 2-2


75. dakikada Yekta'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Blanco'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.


77. dakikada Blanca'nın pasında topu önüne alan Nazım Sangare'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı


81. dakikada Sosa'nın sağ taraftan kullandığı korner atışında Hosseini'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İlker Takpak


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen (Hosseini dk. 80), Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye (Guilherme dk. 65), Abdulkadir Ömür, Ekuban (Nwakaeme dk. 65), Sörloth


Yedekler: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Doğan Erdoğan, Messias, Bilal Başacıkoğlu, Koray Kılınç, Serkan Asan


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Veysel, Kudryashow, Eren (Salih Dursun dk. 90 ?), Ufuk Akyol, Bünyamin, Doğukan (Luis Grando dk. 71), Mukairu (Yekta Kurtuluş dk. 58), Amilton, Blanco


Yedekler: Yakup, Ferhat Kaplan


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Goller: Ufuk Akyol (dk. 8 pen.), Yekta Kurtuluş (dk. 66) (Antalyaspor), Sosa (dk. 15 ve 43 pen.) (Trabzonspor)


Sarı Kartlar: Veysel Sarı, Amilton, Mukairu, Ufuk Akyol, Eren (Antalyaspor), Campi (Trabzonspor)

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