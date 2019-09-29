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Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Beşiktaş:0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 6.

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


31. dakikada Sosa'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Dorukhan'ın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'un solundan ağalarla buluştu. 1-0


41. dakikada Sörloth rakiplerinden sıyrılarak sağ çaprazdan ceza sahası içine girdi. Vuruşunda kaleci Karius'dan dönen top Nwakaeme'nin önünde kaldı. Kale sahası içinde Nwakaeme'nin vuruşunda ise meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.


42. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasında topla buluşan Sosa'nın ceza sahası dışından uzak mesafeden vuruşunda Necip'in kafasından seken meşin yuvarlak kaleci Karius'un solundan ağalara gitti. 2-0



Stat: Medical Park


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz


Trabzonpor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Sosa, Kamil Ahmek Çörekçi, Nwakaeme, Sörloth


Yedekler: Erce Kardeşler, Campi, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Fıratcan Üzüm, Avdijaj, Sturridge, Koray Kılınç


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Necip, Caner, Hutchinson, Dorukhan, N'Koudou, Oğuzhan, Boyd, Burak


Yedekler: Utku, Enzo Roco, Douglas, Umut Nayir, Güven Yalçın, Muhayer Oktay, Rebocho, Lens, Diaby


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: Dorukhan (dk. 31 k.k.), Sosa (dk. 42) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Hüseyin (Trabzonspor) Dorukhan, Necip (Beşiktaş)

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