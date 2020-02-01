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Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 20.

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Müsabakayı bordo-mavililer 2-1 kazandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada Kruse'nin ceza sahası içine doğru kullandığı serbest vuruşta Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


73. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Campi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.


74. dakikada Deniz Sürüç'ün sol taraftan ortasında Vedat Muriqi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.


81. dakikada Gustavo'nun uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.


89. dakikada Sosa'nın ceza sahası içine ortasında Sörloth'ün kafa vuruşunda top kaleci Altay'da kaldı.


90. dakikada Emre'nin kale sahası içine doğru gönderdiği topta Kruse kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise kaleci Uğurcan Çakır mutlak tehlikeyi önledi.



Stat: Medical Park


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye (Doğan Erdoğan dk. 82 ?), Yusuf Sarı (Guilherme dk. 46), Ekuban (Sturridge dk. 67), Söloth


Yedekler: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Abdurrahim Dursun, Bilal Başacıkoğlu, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar Aziz, Dirar (Deniz Sürüç dk. 62), Ozan Tufan, Gustavo, Tolga Ciğerci (Emre Belözoğlu dk. 62), Kruse, Rodrigues (Ferdi Kadıoğlu dk. 76) Muriqi


Yedekler: Harun, Simon Falette, Tolgay Aslan, Mehmet Ekici, Mevlüt Erdinç, Muha Zajc, Adil Rami


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Goller: Kruse (dk. 1) (Fenerbahçe), Sörloth (dk. 16), Novak (dk. 32) (Trabzonspor)


Kırmızı Kart: Gustavo (dk. 90+4) (Fenerbahçe)


Sarı Kart: Ndiaye, Sörloth, Sosa, Hüseyin Çimşir (Teknik Direktör) (Trabzonspor), Isla, Ferdi Kadıoğlu, Emre Belözoğlu (Fenerbahçe)

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